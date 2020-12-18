"Обуздать интернет-гигантов". Как Евросоюз пытается изменить виртуальный рынок

Интернет в Европе может стать другим, но не факт, что это случится быстро

Евросоюз намерен установить новые правила для работы иностранных интернет-гигантов на своей территории. Ради этого в Брюсселе хотят обновить законодательство, которое не менялось последние 20 лет. Если это случится, то такие компании, как Amazon, Apple, Google, Microsoft и Facebook, рискуют столкнуться с крупными штрафами и даже более серьезными санкциями. Рассказываем, в чем суть нового закона ЕС, как он повлияет на IT-корпорации и что о нем думают участники рынка. Информация о том, что Брюссель ужесточит правила для крупного интернет-бизнеса, появлялась в СМИ еще в конце ноября. Официально о будущем Законе о цифровых услугах (DSA) и Законе о цифровых рынках (DMA) рассказали в Брюсселе во вторник, 15 декабря, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и глава ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

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Предполагается, что парный документ поможет создать для пользователей более безопасное цифровое пространство и защитить их права в интернете. Кроме того, власти надеются обезопасить европейский рынок от иностранных монополистов. "Акты также создадут равные условия для того, чтобы цифровой бизнес мог расти на едином рынке и конкурировать на глобальном уровне", — говорится на сайте Еврокомиссии. DSA должен регулировать контент-политику платформ и заставить компании уделять больше внимания жалобам пользователей и внимательнее реагировать на их обращения. В свою очередь DMA определяет правила поведения интернет-компаний на рынке. Что именно предлагают в Брюсселе В новых актах прописаны требования к интернет-компаниям, а также наказания, которые могут последовать за их неисполнение. В ключевых положениях сказано следующее. Компании более чем с 45 млн пользователей в ЕС будут признавать как "очень большие платформы", что даст возможность применять в их отношении более жесткие правила (чтобы подпасть под это определение, они также должны присутствовать минимум в трех странах ЕС и иметь доход не менее €6,5 млрд за последние три финансовых года).

Компании должны заблаговременно уведомлять власти ЕС о любых планируемых слияниях или поглощениях.

Платформы должны делиться некоторыми данными с регулирующими органами и даже конкурентами.

Технологическим гигантам запретят пользоваться льготами в отношении собственных услуг на их сайтах или платформах в ущерб конкурентам.

Пользователи должны иметь возможность удалять предустановленные приложения и скачивать другое программное обеспечение.

Платформы должны усилить контроль за незаконным, неоднозначным или вводящим в заблуждение контентом.

Если несоблюдение площадками новых правил ставит под угрозу жизнь и безопасность людей, то их могут временно заблокировать. В документе отмечается, что такая мера является крайней.

Гигантов смогут штрафовать на сумму до 10% от годового дохода в случае несоблюдения требований по DSA, а также в размере 6% от годового дохода за несоблюдение DMA.

Власти получат право требовать от злостных нарушителей продать некоторые из своих европейских активов (в том числе бренды и авторские права), чтобы обеспечить более честные условия для конкуренции. Зачем Евросоюзу эти правила? Как заявила Маргрете Вестагер, новые правила направлены на то, чтобы привнести "порядок в хаос" и обновить прежние цифровые правила сообщества. По ее словам, это поможет обуздать технических гигантов, которые доминируют на рынке.

"Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках создадут безопасные и надежные сервисы, защищая при этом свободу выражения мнений", — отметила комиссар. По ее словам, две инициативы служат одной цели — гарантировать пользователям доступ к широкому спектру услуг в режиме онлайн. "То, что незаконно в офлайне, в равной степени незаконно и в онлайне", — подчеркнула Вестагер во время пресс-конференции в Брюсселе. По своей значимости она сравнила DSA и DMA с изобретением светофора, который "наводит порядок на улицах". Как напомнила Вестагер, это устройство также понадобилось, когда случился технологический прорыв — изобретение автомобиля. Почему закон понадобился сейчас? В последние годы европейские и американские регулирующие органы все больше волнуются из-за возрастающего влияния крупных интернет-компаний. В частности, власти считают неправильным, что несколько гигантов просто скупают или поглощают своих потенциальных конкурентов, не оставляя им шанса на выживание. Подтверждение тому — судебные тяжбы Facebook в США из-за покупки мессенджера WhatsApp и популярного приложения Instagram. Беспокойство властей также вызывает покупка компанией Google видеосервиса YouTube и GPS-навигатора Waze. Другой вопрос — сбор персональных данных пользователей, которые компании получают на своих площадках и используют в коммерческих целях. В минувшем ноябре власти ЕС обвинили Amazon в нарушении закона о конкуренции. Еврокомиссия установила, что компания незаконно использует информацию о сделках, которую получает на своей платформе от других продавцов, и в дальнейшем применяет ее для продвижения своей продукции. Другой конфликт властей с Google и Amazon случился во Франции, где гигантов обвинили в использовании файлов cookie без уведомления и согласия пользователей. Национальная комиссия по информатике и свободам Франции наложила штрафы на Google и Amazon в размере €100 млн и €35 млн соответственно и дала им время на отладку системы информирования. Реакция участников рынка После презентации в Брюсселе в Google раскритиковали новые европейские инициативы, отметив, что парный законопроект направлен против конкретных компаний.

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"Мы внимательно изучим предложения Европейской комиссии в течение следующих нескольких дней. Однако мы обеспокоены тем, что они, похоже, нацелены на небольшую группу компаний", — заявил Каран Бхатия, глава отдела госотношений и общественной политики в Google. В Facebook выдержали более нейтральный тон, заявив, что инициатива находится "на правильном пути". "Мы также поддерживаем правила, которые помогают стимулировать инновации, обеспечивать конкуренцию и защищать благосостояние потребителей, и мы признаем, что эти правила должны применяться и к нам", — заявил представитель Facebook, но одновременно выразил надежду, что новые законы смогут "установить границу" для компании Apple. Как отметили представитель соцсети, Apple контролирует всю экосистему, от самого устройства до магазина приложений, используя эту силу во вред разработчикам и потребителям. Европейская инициатива также не порадовала и американские власти. "Похоже, ЕС решил наказать успешные компании, которые вложили значительные средства в экономический рост и восстановление Европы", — заявил Майрон Бриллиант, исполнительный вице-президент Торговой палаты США. Когда новые правила вступят в силу? До конца не ясно, когда и в каком виде парная инициатива вступит в силу. Сейчас речь идет лишь о предложении со стороны Еврокомиссии. Власти стараются обновить устаревшее законодательство, приведя его в соответствие с новыми реалиями цифровой эпохи.