Singapore Airlines в январе планирует возобновить перелеты из Сингапура в Москву

СИНГАПУР, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Singapore Airlines с января будущего года планирует возобновить прямые перелеты в ряд городов, в том числе в Москву. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте перевозчика.

"С января компания возобновляет полеты в Дубай, Москву, Мюнхен и Токио, а также увеличивает количество рейсов в Европу, США и Южную Африку", - указывается в заявлении.

"Singapore Airlines продолжает увеличивать пассажиропоток и возобновлять предоставление ряда услуг безопасным образом. Это связано с недавними шагами по ослаблению ограничений как для транзитных, так и для прибывающих пассажиров", - отметили в компании. "Как ожидается, к марту будущего года объем пассажирских перевозок достигнет 25% от показателей до пандемии", - подчеркивается в заявлении.

Руководство Singapore Airlines с 23 марта приостановило осуществлявшиеся пять раз в неделю перелеты по маршруту Сингапур - Москва - Стокгольм и обратно. Одновременно власти республики закрыли въезд для иностранцев, за исключением обладателей долгосрочных рабочих и семейных виз. Постепенно правительство открыло границы для жителей ряда стран, где ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.