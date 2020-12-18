Белоусов считает необходимым нарастить экспорт продукции МСП до $30 млрд за четыре года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) необходимо увеличить в течение четырех лет до минимум $30 млрд с $24 млрд за прошлый год. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе третьего Всероссийского форума "Успешная семья - успешная Россия".

"Мы ставим амбициозные цели. В 2019 году объем экспорта продукции субъектов малого и среднего предпринимательства составил почти $24 млрд, а за ближайшие четыре года его необходимо увеличить минимум до $30 млрд", - сказал он.

Белоусов отметил, что правительство видит основной потенциал в создании цифровой платформы поддержки экспортеров, в частности - маркетплейса для МСП, который позволит потенциальному малому экспортеру не только найти покупателя, но и решить все проблемы по организации доставки и процесса оплаты.

"Принципиально важно обеспечить склейку трех ключевых структур. Первое - это собственно маркетплейс, цифровая платформа. Второе - это логистическая инфраструктура, обеспечивающая доставку [продукции] покупателю, и третье - это система быстрых платежей", - подчеркнул первый вице-премьер.

По словам Белоусова, количество субъектов МСП в ближайшие четыре года должно увеличиться до 23 млн человек.

"В течение ближайших четырех лет, до 2024 года, мы должны увеличить численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства до 23 млн человек. Это большая, амбициозная цель, учитывая, что сейчас будет где-то 20-21 млн человек", - сказал он.

По его словам, развитие МСП является одним из ключевых приоритетов работы правительства.

"Задача по увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек закреплена в качестве целевого показателя указом президента РФ "О национальных целях РФ до 2030 года", - сказал Белоусов.