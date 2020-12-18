Pfizer будет производить препараты для лечения рака на мощностях "Фармстандарта"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания Pfizer договорилась о производстве препаратов для лечения онкозаболеваний на мощностях "Фармстандарта". Об этом говорится в сообщении компании.

"Компании Pfizer и "Фармстандарт" подписали соглашение о контрактном производстве на территории Российской Федерации (на заводе "Фармстандарт-УфаВИТА" в Республике Башкортостан) инновационных препаратов для лечения рака молочной железы, рака легкого, рака почки и хронического миелолейкоза", - отмечается в сообщении.

"Фармстандарт-УфаВИТА" будет оказывать партнеру услуги по наработке продукта. Выпуск первых коммерческих серий ожидается в 2024 году.

В настоящий момент партнеры приступают к поэтапному процессу реализации технологического трансфера, включающего закупку оборудования, которое необходимо для производства продуктов компании Pfizer, реконструкцию производственного участка, перенос технологии и методов анализа, запуск коммерческого производства. В рамках проекта планируется локализация производства полного цикла четырех инновационных препаратов в восьми дозировках. Партнеры рассчитывают выпускать порядка 2 млн таблеток и капсул в год.

Все четыре препарата проекта локализации присутствуют в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (ЖНВЛП). "Мы уверены, что благодаря нашему партнерству с компанией "Фармстандарт" мы сможем обеспечить потребность российских пациентов в препаратах для терапии онкологии, которая остается одной из самых актуальных проблем здравоохранения в России", - прокомментировал генеральный директор Pfizer в России и Белоруссии Эрик Патруйярд, слова которого приводятся в сообщении.

"Производство препаратов для лечения онкологии остается одним из стратегических направлений развития компании "Фармстандарт". В последние годы перечень онкологических заболеваний, поддающихся лечению, существенно расширился. У нас есть большой опыт локализации производства высокотехнологичных препаратов. И мы уверены, что производство препаратов из онкологического портфеля компании Pfizer на мощностях "Фармстандарта" позволит партнеру расширить доступ пациентов к необходимому лечению", - отметил генеральный директор АО "Фармстандарт" Григорий Потапов.