ЦБ РФ выбрал инвестконсультантов для продажи банка "Открытие"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России утвердил "ВТБ капитал" и JPMorgan инвестиционными консультантами для подготовки к продаже банка "Открытие", IPO банка может состояться в 2022 году, следует из сообщения регулятора.

"Банк России утвердил "ВТБ капитал" и JPMorgan в качестве инвестиционных консультантов для подготовки предложений по стратегии выхода из банковской группы ПАО Банк "ФК Открытие". Основная стратегия выхода из капитала группы БФКО предполагает на первом этапе частичную продажу акций путем проведения публичного размещения (IPO) в 2022 году, однако, если это будет экономически оправдано и не нарушит условия конкуренции на рынке, возможна продажа группы БФКО либо ее отдельных частей стратегическому инвестору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЦБ совместно с УК "ФКБС", Группой банка "ФК Открытие" и консультантами в течение ближайшего года планирует решить основные стратегические вопросы по сделке и реализовать необходимые мероприятия по подготовке актива к продаже.

"Основными подходами Банка России при принятии решения о выборе стратегии выхода из группы ПАО Банк "ФК Открытие" предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа, а также максимальная прозрачность процесса выхода ЦБ из группы для участников рынка и общества", - сообщает регулятор.

О банке

Банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Банком России Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года. В январе 2019 года к нему был присоединен санируемый Бинбанк.

Летом прошлого года регулятор объявил о завершении санации "Открытия". Тогда в пресс-службе банка отметили, что он успешно реализовал все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях. В июне 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала реалистичным сроком продажи банка "Открытие" весну 2022 года. В настоящее время кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.