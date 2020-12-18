Город Санья на Хайнане привлечет инвесторов из Израиля в сферу инноваций

ХАЙКОУ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань планируют привлечь к реализации перспективных проектов высокопрофессиональных специалистов и надежных инвесторов из Израиля. Как сообщила газета "Санья жибао", с этой целью в городе Санья на текущей неделе был проведен китайско-израильский научно-технический форум инновационного сотрудничества.

По данным издания, в мероприятии приняли участие более 100 китайских компаний и порядка 50 израильских предприятий. В ходе конференции коллеги из Израиля ознакомились с новыми мерами льготной политики Хайнаньского порта свободной торговли. В качестве удобной площадки для размещения коммерческих организаций этой ближневосточных страны была выбрана инновационная зона "Ячжоувань" в западной части города.

На форуме присутствовали представители руководства Санья и ряда муниципальных ведомств, а также генконсул Израиля в Гуанчжоу (Южный Китай) Пеледж Леви.

"В последние годы наш город прилагает все более активные усилия для развития туризма, современной сферы услуг и новейших технологий. <...> Санья постоянно улучшает экологическую среду и условия для коммерческой деятельности, мы смело идем в авангарде ради создания на Хайнане свободного порта", - подчеркнул глава управления инновационной зоны "Ячжоувань" Бао Хунвэнь. По его словам, правительство намерено применить все возможные стратегические меры для того, чтобы остров стал еще более открытым для зарубежного бизнеса и иностранных инвесторов.

Помимо дискуссий и переговоров на форуме состоялась церемония по высаживанию китайско-израильского дерева дружбы - символа успешного развития двусторонних взаимовыгодных проектов.

Администрация Хайнаня планирует превратить Санья в крупный финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот курортный город с населением 630 тыс. человек занимает площадь в более чем 1,9 тыс. кв. км, на его территории созданы особые зоны развития, в том числе для продвижения научных проектов и инноваций. По уровню благосостояния город уже сейчас занимает первое место среди всех прочих административно-территориальных единиц самой южной китайской провинции. Ожидается, что он сыграет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли как ключевого транспортно-логистического узла Восточной и Юго-Восточной Азии.