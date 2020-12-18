В Самарской области 60% предпринимателей получили поддержку на сумму 33 млрд рублей

САМАРА, 18 декабря. /ТАСС/. Более половины предпринимателей Самарской области воспользовались поддержкой, общая сумма которой составила 33 млрд рублей. Как сообщил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов в пятницу на форуме "Бизнес-детокс" в формате онлайн, в эту сумму вошли субсидии для дезинфекции, кредиты на неотложные нужды и возобновление деятельности и другие меры поддержки.

"В целом 60% предпринимателей региона воспользовались мерами поддержки на сумму 33 млрд рублей. Это значительная величина, которая показывает внимание к проблеме пандемического характера в этот период. Для более крупных проектов работали территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особые экономические зоны (ОЭЗ) и индустриальные парки", - сказал Богданов.

По данным министра, сейчас на территории региона работает 124 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Более 45 тыс. предпринимателей получили выплаты на поддержку занятости в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника. Таким образом, субсидии для выплат зарплат получили 170 тыс. человек на общую сумму более 2 млрд рублей.

Еще около 3 тыс. предпринимателей получили выплаты на дезинфекцию на общую сумму 154 млн рублей. В основном за субсидиями обращались предприятия общепита, гостиничного бизнеса, магазины.

Кредиты под 0% на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплат, получили почти 1,2 тыс. предприятий на сумму 2,5 млрд рублей. Заемные средства под 2% на возобновление деятельности получили 7,6 тыс. субъектов МСП на 11 млрд рублей. "Если предприятия сохранят штатную численность до апреля 2021 года относительно июня 2020 года, то кредит под 2% будет полностью списан", - отметил Богданов.

Кроме предоставления заемных средств, банки реструктуризировали кредиты. Таким образом, 1,5 тыс. предпринимателей отложили выплаты на сумму 18 млрд рублей.

Указанные меры поддержки для бизнеса были разработаны после ограничений по работе организаций, введенных для профилактики новой коронавирусной инфекции в конце марта. На 18 декабря в Самарской области выявлено 27 418 случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили 25 214 человек, от инфекции умерли 529 пациентов.