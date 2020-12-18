Украинский "Энергоатом" готовит обращение в арбитраж против России по активам в Крыму

КИЕВ, 18 декабря. /ТАСС/. Украинское государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" (ГП "НАЭК "Энергоатом") наняла международную юридическую фирму для подготовки против России иска в международный суд с целью получения компенсации за активы в Крыму. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Энергоатома".

"17 декабря 2020 года между ГП "НАЭК "Энергоатом" и международной юридической фирмой Shearman & Sterling заключен договор о предоставлении услуг по подготовке и направлению уведомления о споре от имени компании в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении. Уточняется, что планируемый процесс будет касаться "компенсации за активы, утраченные в Крыму".

В компании добавили, что указанная юридическая фирма ранее уже участвовала в аналогичных делах против России и имеет опыт в решении сложных инвестиционных арбитражных споров с соседним государством. Когда будет подан иск и в какой именно суд, не сообщается.

Ранее украинские СМИ писали о подготовке такого иска, утверждая, что он будет подан в Международный суд ООН в Гааге. Кроме того, сообщалось, что предметом спора будет Донузлавская ветряная электростанция, расположенная в Сакском районе Крыма.