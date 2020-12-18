Фармрегулятор Сербии одобрил ввоз вакцины Pfizer в страну

БЕЛГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Агентство медикаментов Республики Сербия одобрило ввоз в страну вакцины американской компании Pfizer ("Пфайзер") и ее германского партнера BioNTech. Об этом сообщило в пятницу агентство Tanjug.

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Pfizer и BioNTech 2 декабря передали сербскому агентству документацию для регистрации вакцины в Сербии, после чего Агентство по медикаментам начало оценку документов и подробное изучение фаз тестирования, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

12 ноября президент Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия договорилась о закупке 1,8 млн доз американо-германского препарата компании Pfizer в рамках программы COVAX.

4 декабря Вучич заявил, что в Сербию прибыли первые 20 доз российской вакцины "Спутник V". Их исследуют сербские специалисты, позднее они примут решение, можно ли их использовать для вакцинации населения страны.

Ранее премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что Белград заинтересован в возможности совместного производства вакцины против коронавируса.