X5 Retail Group не планирует повышать цены на базовые продукты

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. X5 Retail Group, управляющая магазинами под брендом "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не планирует в ближайшее время повышать цены на базовые продукты, а также будет регулировать и сдерживать рост цен на базовую потребительскую корзину. Об этом журналистам сообщил главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

"За счет того, что у нас сегодня свободное ценообразование, что хорошо, у нас есть возможность субсидировать товары, которые находятся в дешевом сегменте, за счет более дорогого ассортимента. Поэтому мы не планируем повышение цен на эти категории товаров в ближайшее время", - сказал он. "Мы будем регулировать цены и держать цены на большую социальную корзину, которая есть, на минимальных уровнях", - добавил Шехтерман.

По его словам, стоимость 33 базовых продуктов, входящих в так называемый "Индекс Пятерочки", выросла за 9 месяцев на 2%, если же в этот список включить товары из низкого ценового сегмента, то стоимость даже упала на 1,5%. "То есть крупные торговые сети делают все, чтобы цены в магазинах были на комфортном уровне для наших покупателей", - добавил он, отметив, что сети хорошо справляются с задачей сдерживания роста цен.

Ранее X5 обнулила наценку на семь товаров - макаронные изделия, хлеб, говядину тушеную, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) компания намерена покрывать за собственный счет. "Мы пока не ставим какой-то срок, будем смотреть за ситуацией и исходя из ситуации будем принимать какие-то решения", - сказал Шехтерман, отвечая на вопросы на какой срок может быть введена нулевая наценка на эти товары и возможно ли расширение товарных позиций.

Компания также подписала соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар. "Я хотел бы поблагодарить Минпромторг, Минсельхоз, партнеров - производителей и ФАС за то, что оперативно, в конструктивном диалоге подписали соглашения по сахару и маслу. Для компании и для наших сетей - "Пятерочка" и "Перекресток" - поддержание доступных цен является приоритетом. Именно поэтому мы пошли на то, чтобы ввести нулевую наценку на те товары, которые уже назывались", - отметил он.