ЦБ ожидает снижения ВВП по итогам 2020 года на 4%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России фиксирует паузу в восстановлении российской экономики в IV квартале, но вместе с этим отмечает, что влияние пандемии на экономику было значительно меньше, чем во II квартале. С учетом этого снижение ВВП РФ по итогам года может составить 4%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Оперативные индикаторы экономической активности указывают на паузу в восстановлении экономики в IV квартале. Однако ухудшение эпидемической обстановки в России и в мире оказывает существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономику, чем в II квартале. Это связано с точечным характером ограничительных мер и адаптацией граждан и предприятий к новым условиям", - отмечается в сообщении.

Учитывая эти факторы, включая более высокие, чем ожидалось, данные за III квартал, снижение ВВП, по оценкам ЦБ, в 2020 году может составить около 4%.