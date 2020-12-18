Годовая инфляция в России на 14 декабря составила 4,7%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России ухудшил прогноз по инфляции в РФ на 2020 год с 3,9-4,2% до 4,6-4,9%, следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров.

"Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6-4,9%. Это в значительной мере связано с действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках и с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля", - отмечает ЦБ. По данным регулятора, в ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4% (после 4% в октябре), а по оценке на 14 декабря она составила 4,7%.

Инфляция в РФ складывается выше прогноза и в 2020 году ожидается на уровне 4,6-4,9%, добавили в ЦБ.