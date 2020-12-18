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Итальянский антимонопольный регулятор оштрафовал GoFundMe на €1,5 млн

Компанию оштрафовали за недобросовестную коммерческую практику, в частности, "краудфандинговая платформа предоставила вводящую в заблуждение информацию об отсутствии издержек на внесение пожертвований"

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Итальянское Управление по охране конкуренции и рынка (AGCM) оштрафовало компанию GoFundMe, специализирующуюся на сборах пожертвований через интернет, на €1,5 млн евро за недобросовестную коммерческую практику. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе антимонопольного управления.

В частности, "краудфандинговая платформа предоставила вводящую в заблуждение информацию об отсутствии издержек на внесение пожертвований". Как отмечается в заявлении регулятора, "комиссия в пользу фонда, которая в теории определяется самим донором, на самом деле заранее установлена GoFundMe и составляет примерно 10-15% от суммы пожертвования".

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