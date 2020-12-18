Мантуров заявил, что в России не планируют вводить госрегулирование цен на продукты

СОФЬИНО /Московская область/, 18 декабря. /ТАСС/. Российские власти не планируют заключать соглашения по стабилизации цен на другие виды продуктов и вводить госрегулирование цен, заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы таких даже вариантов не рассматриваем, потому что это мера вынужденная, мы не планируем ломать рыночные принципы", - отметил министр.

Мантуров добавил, что ввод госрегулирования цен не соответствует принципам экономики. "Если мы введем регулирование цен на продукты питания, это просто сломает все принципы экономики. Это за собой потащит и производственную составляющую, и поставщиков сырья, и поставщиков техники и т. д." - сказал министр.

По словам Мантурова, это [заключение соглашений о снижении цен на сахар и подсолнечное масло] была вынужденная мера, продиктованная временем.

Министр также напомнил о поправках в законодательство, которые позволят регулировать цены на социально значимые товары в случае их резкого роста (более чем на 10% в течение месяца).

Говоря о необходимости сейчас вводить экспортные пошлина на подсолнечное масло, Мантуров отметил, что это прерогатива Минсельхоза, однако к этому вопросу нужно подходить аккуратно, с учетом планов по экспортному нацпроекту.

"Здесь надо аккуратно смотреть, чтобы мы не потеряли конкурентоспособность на внешнем рынке. Нас быстро там заместят, если цены будут неконкурентны", - сказал он.

Поддержка ретейла

Российский ретейл не нуждается в поддержке в связи с соглашениями по стабилизации цен на сахар и масло, отметил Мантуров.

"Мы же только что слышали, что у ретейла есть возможность маневрировать группами товаров, и уж помощь здесь точно не нужна. Они нормально себя чувствуют и рентабельность обеспечивают", - сказал министр.

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман подтвердил журналистам, что сети хорошо справляются с задачей сдерживания роста цен. И привел в пример "Индекс "Пятерочки", включающий в себя 33 базовых продукта, цены на которые за январь - сентябрь этого года выросли на 2%, то есть ниже инфляции.

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до конца I квартала 2021 года. Предельные розничные цены на сахар составят 46 рублей кг, на масло - 110 рублей за литр. Для труднодоступных регионов будут установлены повышающие коэффициенты: предельные цены за Уралом, на Крайнем Севере и в Калининграде через такие коэффициенты определят региональные власти.