Умер президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Глава ExxonMobil Russia Inc. и председатель совета директоров "Эксон Нефтегаз Лимитед" Гленн Уоллер умер на 62 году жизни после продолжительной болезни, сообщает компания.

Отмечается, что Уоллер умер в Сиднее (Австралия) 16 декабря этого года.

В компании ExxonMobil в России Гленн Уоллер проработал свыше 10 лет, а с 2011 года он являлся главным должностным лицом в России и президентом компании. Всего он провел в России более 25 лет. Будучи дипломатом, он работал в посольствах Австралии в Мехико и Москве.

"Гленн сыграл ведущую роль в успешной реализации проекта "Сахалин-1" - одного из крупнейших проектов по объему иностранных инвестиций в России", - отмечается в некрологе на сайте компании. Он также был незаменим в формировании стратегического альянса ExxonMobil с "Роснефтью", вспоминают его коллеги.

"Смерть Гленна Уоллера - это огромная потеря для всей команды ExxonMobil в России, от Москвы до Сахалина. Гленн всегда был настоящим джентльменом и высочайшим экспертом своего дела. <…> До последней минуты он продолжал участвовать в деловой жизни компании, что лишний раз иллюстрирует, как много для него значила работа в России и его роль как внутри компании, так и в отношении с партнерами", - отмечается в некрологе.