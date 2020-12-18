Песков: кабмин мог не отличить неоправданный рост цен на продукты от сезонных колебаний

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что правительство могло неправильно идентифицировать рост цен на продукты.

В пятницу журналисты поинтересовались у представителя Кремля, доходили ли до властей сведения о росте цен на масло и сахар, которые поступали еще несколько месяцев назад. "На данные и Росстата, и социологов обращают внимание, само правительство следит за этими процессами", - заверил Песков. "Единственное, что может быть, просто на этот раз не получилось правильно идентифицировать этот неоправданный рост цен и отличить этот неоправданный рост цен от сезонных колебаний цены, которые имею место", - сказал Песков.

9 декабря президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства подчеркнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. На ежегодной пресс-конференции 17 декабря Путин заметил, что некоторые коллеги в правительстве упустили этот момент и несвоевременно на него отреагировали.