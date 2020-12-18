Старейшее в Европе кафе Florian может закрыться из-за финансовых проблем

РИМ, 18 декабря. /ТАСС/. Старейшее кафе в Европе Florian, которому 29 декабря исполнится 300 лет, может закрыться из-за экономических и финансовых проблем, усугубившихся из-за пандемии. Об этом рассказал в пятницу иностранным журналистам главный управляющий венецианского заведения Марко Паолини.

"Наше историческое кафе - культурное достояние Венеции и Италии, но мы можем закрыться из-за удушающих нас экономических и финансовых проблем", - сказал он. "Венеция в буквальном смысле слова закрыта уже почти год. Площади Святого Марка [на которой находится кафе] практически не существует. Ни один магазин не открыт, ни один бар не работает", - продолжил он. Менеджер напомнил, что кафе нуждается в обновлении, в частности, нужно полностью заменить напольное покрытие, поврежденное во время наводнения в ноябре прошлого года.

По словам менеджера, несмотря на то, что заведение из-за ограничений, введенных из-за пандемии, практически не работало в течение года, необходимо выплачивать арендную плату за помещение. Паолини при этом пожаловался на недостаточное внимание властей к проблемам представителей сектора обслуживания. "Мы нуждаемся в поддержке, но пока мы ее не видим", - констатировал менеджер.

Отмена торжеств

Марко Паолини сообщил, что все планировавшиеся торжества по поводу 300-летнего юбилея в итоге пришлось отменить. "О больших торжествах мы не думали, но хотели устроить символическое событие для журналистов, наших сотрудников, но и это стало невозможно", - сказал управляющий. В пятницу 14:00 (16:00 мск), по решению губернатора Венето Луки Дзайи, вводится полное прекращение передвижения между городами.

О кафе

Бар-кафе Florian на площади Святого Марка было открыто 29 декабря 1720 года. Изначально оно носило название Alla Venezia Trionfante, однако было переименовано во Florian в честь владельца Флориано Франческони.

В середине XIX века кафе было значительно расширено и полностью переделано. С тех пор интерьеры сильно не менялись. Одна часть помещений до сих пор принадлежит частным лицам, другая относится к государственному имуществу.

Постоянными посетителями Florian были Джакомо Казанова, лорд Джордж Гордон Байрон и его друг Перси Шелли, а также Чарльз Диккенс и Иоганн Вольфганг Гете. В ХХ веке заведение посещали Эрнест Хемингуэй, Чарли Чаплин и Энди Уорхол.