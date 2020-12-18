Штраф за повторный отказ удалить контент с сайта составит до 1/5 годовой выручки юрлица

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о крупных штрафах для владельцев сайтов, включая социальные сети и видеохостинги, за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы.

"Рассмотрев указанный проект федерального закона и материалы по его доработке, комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству решил рекомендовать Государственной думе принять [законопроект] во втором чтении", - говорится в тексте решения.

Согласно инициативе, неудаление владельцем сайта или информационного ресурса данных, если такая обязанность предусмотрена законодательством, повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, на юридических лиц - от 800 тыс. до 4 млн рублей. Меры предусмотрены и для провайдеров хостинга.

Если указанное правонарушение было совершено повторно, то штраф для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 500 тыс. до 800 тыс. рублей. Согласно редакции первого чтения, штраф для юридических лиц должен был составить от 4 млн до 8 млн рублей. Однако профильный комитет поддержал поправку ко второму чтению, согласно которой для них штраф составит "от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение", либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено. Штраф при этом не может составить менее четырех миллионов рублей.

За неудаление информации, содержащей призывы к экстремизму, детской порнографии, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для юридических лиц - от 3 млн до 8 млн рублей. За повторный отказ с граждан взыщут от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, с должностных лиц - от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Как и в предыдущем случае, меняется размер штрафа для юридических лиц. Он составит "от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного административного правонарушения часть календарного года, в котором было выявлено административное правонарушение", но не менее 8 млн рублей.