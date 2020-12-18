ЦБ РФ не исключает ужесточения макропруденциальных мер по ипотечным кредитам

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России в случае продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость или ухудшения стандартов кредитования в РФ может рассмотреть возможность ужесточения макропруденциальных мер по ипотечным кредитам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"В случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и (или) продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость Банк России для поддержания качества ипотечных кредитных портфелей банков может рассмотреть в будущем вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в сегменте ипотечного жилищного кредитования ускоряется рост ссудной задолженности, подчеркнул регулятор. Так, на 1 ноября годовой темп прироста ссудной задолженности по ипотечным кредитам достиг 22,2%. "Банки сохраняют требования к платежеспособности заемщиков. Средняя величина показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам, предоставленным в III квартале, составила 54% (во II квартале - 57%), но наблюдается рост доли вновь предоставляемых кредитов с первоначальным взносом от 15 до 20%. В III квартале доля таких кредитов составила 31,7% против 23,9% во II квартале (в I квартале - 28,8%)", - уточнили в ЦБ. При этом рост доли кредитов с небольшим первоначальным взносом обусловлен и госпрограммой по льготной ипотеке, в рамках которой минимальный первоначальный взнос может составлять 15%, добавил регулятор.

Вместе с тем в случае, если доля кредитов с небольшим первоначальным взносом продолжит увеличиваться, это может снизить качество кредитных портфелей банков в будущем, считают в ЦБ.

"Качество ипотечного кредитного портфеля также в значительной мере зависит от сбалансированного роста цен на недвижимость. В III квартале годовой рост цен на недвижимость на первичном рынке составил 9,4%. Если рост цен на недвижимость продолжит ускоряться, это может усилить амплитуду кредитного цикла, привести к повышенному спросу на ипотечные кредиты и последующему более глубокому кредитному сжатию", - заключил регулятор.

Ранее банк ВТБ спрогнозировал объем выдач ипотеки в России по итогам 2020 года на уровне выше 4 трлн руб. При этом до этого момента рекорд по выдаче ипотеки наблюдался в 2018 году, когда банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму почти в 3,013 трлн руб.