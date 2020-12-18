ТАСС, 18 декабря. Власти Тверской области планируют в 2021 году открыть новую железнодорожную станцию "Ржевский мемориал", строительство которой 15 декабря обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени. Также намечено провести реконструкцию железнодорожной ветки от границы Московской области до станции "Ржев", сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Железнодорожную станцию "Ржевский мемориал" планируют открыть в 2021 году. Также в ближайшей перспективе планируется провести реконструкцию железнодорожной ветки от границы Московской области (станция Шаховская) до станции "Ржев", что позволит существенно сократить время поездки от Рижского вокзала Москвы", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что модернизация участка железной дороги обеспечит устойчивый пассажиропоток, свяжет Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом "Московские центральные диаметры". Эта тема обсуждалась в пятницу в ходе рабочей поездки в Ржевской район полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева и губернатора Игоря Рудени. Они осмотрели предполагаемое место строительства пассажирской платформы и организации станции "Ржевский мемориал" у деревни Хорошево.

Как сообщалось, 30 июня 2020 года во время открытия Ржевского мемориала, которое проходило с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, власти региона от имени жителей выступили с инициативой построить железнодорожную станцию. Сейчас из Москвы до Твери можно доехать на скоростном поезде "Ласточка" и далее доехать до Ржева с помощью внутренних автобусных маршрутов. После встречи с Путиным, которая состоялась в Москве 15 декабря, Игорь Руденя сообщил журналистам, что строительство станции "Ржевский мемориал" планируется начать в 2021 году, срок завершения работ не обозначался.

Мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов, центральной его частью стала 25-метровая фигура воина. Инициаторами возведения монумента выступили ветераны войны, обратившиеся в адрес комитета Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы.