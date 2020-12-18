В Петербурге создадут экспертные советы по пострадавшим из-за пандемии отраслям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Петербурга создают экспертные советы с участием бизнеса, которые будут готовить для губернатора Александра Беглова рекомендации по поддержке предприятий и отраслей, пострадавших от пандемии, и оценки делового климата. Об этом сообщил в пятницу в ходе онлайн-дискуссии "Эпидемия непослушания. Рестораторы в поиске решений" заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов, уточнив, что в состав этих советов войдут представители наиболее пострадавших сфер - общественного питания, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, спортивной индустрии, а также торговли.

Экспертные советы будут созданы при рабочей группе по мониторингу основных экономических показателей, которая была создана еще весной. "[Эксперты] будут присутствовать на этих экспертных советах, и раз в две недели будет подготавливаться доклад на имя губернатора от каждого вида деятельности, то есть от каждого экспертного сообщества", - сказал он.

Ситов отметил, что в экспертные советы планируется включать профессионалов отраслей, у которых есть опыт ведения бизнеса в Петербурге. В сообщества могут войти и представители крупных общественных советов, которые работают по всей России и выполняют поручения федерального уровня. Но большинство членов таких советов должны быть предпринимателями и профессионалами в своих отраслях.

Как сообщается на сайте администрации города, Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга "О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Экспертные советы создаются в соответствии с этим документом. На данный момент власти готовят положения об экспертном совете. Обсуждаются критерии выбора экспертов.

Ограничительные меры в Петербурге

Кафе и рестораны Петербурга не работают с 23:00 до 06:00, полный запрет введен на работу заведений в зданиях торговых центров, включая фудкорты и фудплейсы. Все спортивные мероприятия проходят без зрителей. Катки могут работать при условии, если на 10 кв. м площадки приходится не больше одного человека, а крытые катки могут запускать на лед не больше 30 гостей. Катки в торгово-развлекательных центрах закрыты. Эти требования не касаются профессиональных спортивных клубов и осуществления спортивной подготовки.

Доступ посетителей в аквапарки и океанариум запрещен, в зданиях торговых центров приостановлена работа музеев, выставок и театров. Детям до 16 лет запрещается посещать спектакли и концерты. Концертные залы, театры и кинотеатры могут заполнять залы только на 25%. Музеям, театрам и "иным организациям исполнительских искусств" рекомендуется возвращать полную стоимость билетов посетителям, обязанным соблюдать режим самоизоляции.

Также ужесточены требования к проведению любых мероприятий с участием более 50 человек в помещениях и на открытом воздухе. Максимально допустимое число посетителей будут определять власти исходя из особенностей места проведения, наличия необходимого оснащения для обеспечения безопасности организации мероприятия. С 14 декабря также начал действовать запрет на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в помещениях государственных и частных организаций дополнительного образования.

Новогодние ограничения

С 30 декабря по 10 января в Петербурге нельзя будет сходить в музей, театр, на концерт или в зоопарк, автобусам запрещается возить пассажиров по туристическим или экскурсионным маршрутам. Будут запрещены и любые мероприятия в помещениях с участием более 50 человек, "если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря".

С 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января они не смогут обслуживать гостей с 19:00 до 06:00. Исключение - объекты на вокзалах, заправках, в аэропорту, столовые при организациях. Остальные кафе и рестораны смогут работать навынос или на доставку.