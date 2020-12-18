Трамп сообщил о немедленном начале поставок вакцины от коронавируса Moderna

ТАСС, 18 декабря. Президент США Дональд Трамп сообщил в пятницу, что поставки вакцины американской компании Moderna от нового коронавируса начнутся в ближайшее время.

"Вакцина Moderna в целом одобрена. Распределение начнется немедленно", - написал он на своей странице в Twitter. При этом ожидающееся в пятницу решение по вакцине Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США пока не опубликовано.

В четверг профильный комитет этого регулятора практически единогласно рекомендовал его руководству одобрить обращение Moderna за регистрацией вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. В опубликованном ранее пресс-релизе компания заявила, что эффективность ее вакцины против коронавируса нового типа превышает 94%.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. В понедельник в США началось применение их препарата. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар ранее выразил надежду, что до конца месяца порядка 20 млн американцев получат вакцину, к концу января число проведенных вакцинаций достигнет 50 млн, а в феврале - 100 млн.