МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана, с 21 декабря разрешив поставки с трех предприятий. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО "TURAZ", Ran Fruit, "Асадов Вагид", расположенными в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, такое решение принято на основании представленной Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результатов проведенного фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов из Азербайджана, разрешив поставки пяти предприятиям.

Ввоз томатов и перцев из Узбекистана

Также с 18 декабря частично снимаются временные ограничения на ввоз узбекских томатов и перцев.

"Россельхознадзор с 18 декабря разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана, в продукции которых карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов, а также вируса коричневой морщинистости плодов томата в 2020 году не выявлено", - отмечается в сообщении.