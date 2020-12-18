{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей

В Росстандарте сообщили, что причиной отзыва стал двойной замок ремня безопасности, который может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 7,003 тыс. автомобиля Mercedes-Benz GLE-класса (тип 167). Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с 2018 по 2020 годы, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является двойной замок ремня безопасности, который может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании, отметили в ведомстве.

На всех транспортных средствах, попадающих под программу отзыва, будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Теги
Россия
Набиуллина рассказала о портрете инвестора, недавно вышедшего на фондовый рынок
По словам главы ЦБ, в основном это состоятельные граждане
Читать полностью