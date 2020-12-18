Mercedes-Benz отзывает в России более 7 тыс. автомобилей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Мерседес-Бенц Рус" - официальный представитель Mercedes-Benz в России - отзывает 7,003 тыс. автомобиля Mercedes-Benz GLE-класса (тип 167). Речь идет о транспортных средствах, реализованных в период с 2018 по 2020 годы, говорится в сообщении Росстандарта.

Причиной отзыва транспортных средств является двойной замок ремня безопасности, который может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании, отметили в ведомстве.

На всех транспортных средствах, попадающих под программу отзыва, будет откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.