Кабмин утвердил правила маркировки молочных продуктов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило правила маркировки молочных продуктов, согласно которым до наступления сроков обязательной маркировки выдача кодов будет бесплатной. Соответствующее постановление кабмина размещено на официальном портале публикации правовых актов.

"Утвердить прилагаемые правила маркировки молочной продукции средствами идентификации", - говорится в документе.

Система заработает в добровольном формате 20 января 2021 года, до наступления срока обязательной маркировки коды будут бесплатными. Полная прослеживаемость начнется с 1 сентября 2022 года и будет проходить по объемно-сортовому принципу. С 1 декабря 2023 года наступит обязательная полная поэкземплярная прослеживаемость для товаров сроком годности более 40 дней. Для скоропортящегося товара сохранится объемно-сортовой учет.

Согласно документу, вывод продукта из оборота через кассу обязателен с 1 декабря 2021 года. Кроме того, предусмотрена отсрочка для фермеров, реализующих продукцию через собственную розницу, - до 1 декабря 2022 года. Не будут маркироваться товары весом до 30 г, питание для детей до трех лет, специализированное и профилактическое питание, а также остатки продукции. Произведенные молочные продукты до даты наступления маркировки могут продаваться до истечения срока годности.

Документом также вводится понятие сервис-провайдера, означающее типографии, которым можно заказывать печать кодов на упаковку.

Начало маркировки

Маркировка сыра и мороженого стартует в РФ 1 июня 2021 года, маркировка молочной продукции сроком хранения более 40 дней - с 1 сентября, сроком хранения менее 40 дней - с 1 декабря 2021 года.

Позиция ЦРПТ

Как отметил представитель оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), к внедрению маркировки молочной продукции система готова. По его мнению, поэтапность введения означает, что у всех есть время выбрать лучшие решения, протестировать процессы отгрузки, доставки, приемки и так далее. "При этом потребитель сам сможет проверять легальность и качество мгновенно - просто просканировав код приложением "Честный знак". Он даст не только данные о производителе, но и окончании срока годности, и сертификат", - отметили в ЦРПТ.

Представитель оператора считает, что введение маркировки позволит государству получать достоверную статистику и всю необходимую для осуществления незаметного контроля информацию, точно оценивать рынок, объемы потребления и производства, даже предпочтения потребителей. "Маркировка молочной продукции - это продолжение усилий регулятора в лице Минсельхоза по цифровизации отрасли, переводу взаимодействия внутри молочной индустрии в электронный формат. На 14 декабря в системе маркировки зарегистрировалось более 8,3 тыс. участников оборота молочной продукции", - заключил он.