Хайнань создаст многоуровневую систему ответственных лиц за лесные массивы

ХАЙКОУ, 18 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в ближайшее время создаст многоуровневую систему т. н. лесных начальников - официальных лиц, которые будут нести ответственность за сохранность зеленых массивов за пределами урбанизированных территорий. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на региональное управление лесного хозяйства.
По его данным, новый механизм контроля будет окончательно сформирован к 2025 году, его действие распространится на представителей как средних, так и более высоких руководящих звеньев. В соответствии с принятым решением планируется сформировать специальную базу данных с краткой информацией о всех чиновниках и госслужащих, которым предписано курировать состояние лесов в разных районах острова. Власти огласят общественности их имена и должности через местные СМИ. Соответствующая мера коснется 18 городов и уездов Хайнаня, а также особой таможенной зоны Янпу на западном побережье острова.
Предполагается, что новая программа обеспечит защиту тропических лесов Хайнаньского порта свободной торговли от противозаконных вырубок и варварского уничтожения. Согласно правительственному плану, уже через пять лет новая система "позволит четко распределить обязанности, обеспечить эффективный и строгий контроль".
Согласно статистике, с 1988 года, когда была образована провинция Хайнань, площадь покрывающих остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км. В итоге они занимают уже примерно 62% от его территории. По данным властей, за последние 30 лет более чем 71,5 млн человек приняли участие в региональном движении по озеленению, посадив в провинции свыше 300 млн деревьев.
Аналог системы лиц, ответственных за лесные массивы, в Китае уже есть. Так, в стране проводится активная политика по защите экологии водных ресурсов: с 2018 года за состояние окружающей среды каждой реки и озера в КНР несет личную ответственность тот или иной чиновник - т.н. речной начальник. За их деятельностью, в свою очередь, обязаны следить главы провинциальных администраций.