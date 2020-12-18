Хайнань создаст многоуровневую систему ответственных лиц за лесные массивы

ХАЙКОУ, 18 декабря. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в ближайшее время создаст многоуровневую систему т. н. лесных начальников - официальных лиц, которые будут нести ответственность за сохранность зеленых массивов за пределами урбанизированных территорий. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао " со ссылкой на региональное управление лесного хозяйства.

По его данным, новый механизм контроля будет окончательно сформирован к 2025 году, его действие распространится на представителей как средних, так и более высоких руководящих звеньев. В соответствии с принятым решением планируется сформировать специальную базу данных с краткой информацией о всех чиновниках и госслужащих, которым предписано курировать состояние лесов в разных районах острова. Власти огласят общественности их имена и должности через местные СМИ. Соответствующая мера коснется 18 городов и уездов Хайнаня, а также особой таможенной зоны Янпу на западном побережье острова.

Предполагается, что новая программа обеспечит защиту тропических лесов Хайнаньского порта свободной торговли от противозаконных вырубок и варварского уничтожения. Согласно правительственному плану, уже через пять лет новая система "позволит четко распределить обязанности, обеспечить эффективный и строгий контроль".

Согласно статистике, с 1988 года, когда была образована провинция Хайнань, площадь покрывающих остров лесов увеличилась более чем в 1,6 раза, до 21,3 тыс. кв. км. В итоге они занимают уже примерно 62% от его территории. По данным властей, за последние 30 лет более чем 71,5 млн человек приняли участие в региональном движении по озеленению, посадив в провинции свыше 300 млн деревьев.

Аналог системы лиц, ответственных за лесные массивы, в Китае уже есть. Так, в стране проводится активная политика по защите экологии водных ресурсов: с 2018 года за состояние окружающей среды каждой реки и озера в КНР несет личную ответственность тот или иной чиновник - т.н. речной начальник. За их деятельностью, в свою очередь, обязаны следить главы провинциальных администраций.