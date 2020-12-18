Набиуллина рассказала о портрете инвестора, недавно вышедшего на фондовый рынок

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Банк России проанализировал потрет нового инвестора, пришедшего недавно на фондовый рынок. В основном это состоятельные граждане, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас проанализировали потрет тех, кто вышел на фондовый рынок в последнее время, и надо сказать, что это в основном состоятельные граждане. И где-то 10% тех, кто вышел со средствами на фондовый рынок, обеспечили 90% притока по активам", - сказала она.

Одновременно с этим регулятор видит, что на фондовый рынок приходят и люди с не очень большими доходами. Глава ЦБ отметила, что привлечение этой категории граждан "обещаниями высокой доходности" может нести риски как для самих клиентов, так и для репутации финансового сектора. "Риски есть, когда продвигаются инструменты, когда обещают высокую доходность, обещают, что все гарантированно, полная защита капитала и так далее, не объясняя, что это такое. И когда граждане получат меньшую доходность, они могут быть разочарованы. Поэтому мы так настойчиво ставим вопрос о том, что неквалифированные инвесторы должны быть защищены", - пояснила Набиуллина.

Ранее глава ЦБ направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные финансовые продукты населению как минимум год - до введения соответствующего тестирования на понимание рисков. Речь идет в том числе о ряде структурных продуктов, комбинированных банковских вкладах и внебиржевых производных финансовых инструментах (ПФИ).