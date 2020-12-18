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Минфин довел до Пенсионного фонда средства на новогодние выплаты детям

Речь идет о 73,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Минфин довел до Пенсионного фонда выделенные из резервного фонда правительства 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты детям до 8 лет, сообщает Минфин.

"Минфин довел 73,6 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства, до Пенсионного фонда России с целью оперативного обеспечения выплаты этих средств семьям с детьми до восьми лет", - говорится в сообщении.

17 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин анонсировал дополнительную поддержку семей с детьми до восьми лет - единовременную выплату 5 тыс. рублей на каждого ребенка к Новому году.

В законе о бюджете на 2021-2023 годы на выплаты семьям с детьми до семи лет предусмотрено около 0,5 трлн рублей ежегодно.

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