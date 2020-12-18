Иностранцам могут запретить владеть долей более 20% в российских онлайн-кинотеатрах

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам владеть долей в размере более 20% в аудиовизуальных сервисах, преимущественно направленных на российскую аудиторию. Текст документа в пятницу размещен в электронной базе данных Госдумы.

Действующее законодательство ограничивает 20% долю иностранного участия в аудиовизуальных сервисах по аналогии со СМИ. Однако для локальных сервисов c российской аудиторией более 50% от общей сделано исключение - доля иностранного владения в них может быть любой при наличии у такого сервиса российского юридического лица. Внесенный законопроект это исключение убирает.

По словам Горелкина, идея законодательного регулирования аудиовизуальных сервисов заключалась в том, чтобы крупные зарубежные игроки не могли монополизировать всю российскую отрасль онлайн-кинотеатров. "Поэтому наложили ограничение на владение АВС [аудиовизуальными сервисами] для иностранцев: 20% собственности. А больше - только по согласованию с правительственной комиссией. Но вышла коллизия. Из-за того, что ориентировались на иностранцев, прописали это ограничение для платформ, в которых доля российской аудитории меньше 50%. Вышло, что наши отечественные онлайн-кинотеатры иностранцам можно хоть на корню скупать. У них ведь больше 50% аудитории в России. Мое предложение очень простое: распространить ограничение в 20% иностранной собственности на все АВС, работающие в России", - написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий при этом подчеркнул, что иностранные онлайн-кинотеатры никто блокировать не планирует. "При заходе на наш рынок им просто надо будет создать российское юридическое лицо или договориться с кем-то из местных игроков. Это нормальная рабочая схема. Тот же Netflix в России объединился с Национальной медиагруппой, все у него в порядке", - пояснил депутат.

Согласно инициативе, иностранная доля в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса может быть выше 20% при условии согласования с правительственной комиссией. "Подобные комиссии, контролирующие долю иностранцев в собственности важнейших компаний, обычное дело в США и Европе", - напомнил он.

"Фактически своим законопроектом я закрываю дыру в российском законодательстве. Она позволяла открывать у нас формально российские компании АВС, которые по сути полностью принадлежали зарубежным владельцам", - резюмировал Горелкин.