Товарооборот между Южной Кореей и Дальним Востоком упал на 30%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Южной Кореей и Дальневосточным федеральным округом (ДФО) снизился на 30%. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) по итогам Х Дальневосточного российско-корейского форума.

"В 2019 году наш товарооборот составил $24 млрд и 40% от этой цифры пришлись на Дальний Восток России. Пандемия привела к тому, что товарооборот снизился на 30%. Мы потеряли $5,7 млрд по итогам девяти месяцев 2020 года. Но я верю, что этот трудный год, который уже скоро останется позади, стал неприятным исключением, а впереди нас ждет продолжение роста взаимовыгодной торговли и отношений. Во взаимных интересах вернуть прежнюю динамику. Мы приглашаем вас к сотрудничеству и на Дальнем Востоке России и на наших арктических территориях", - сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, слова которого приводятся в сообщении.

Как рассказал руководитель подразделения АНО АПИ во Владивостоке Станислав Варнаков, инвесторами из Республики Корея с помощью режимов ТОР и свободного порта реализуется 10 проектов на общую сумму порядка $81 млн. Одним из приоритетных двусторонних проектов, который включен в План "Девяти мостов" версия 2.0, является проект компании "Эл-Эйч Корпорейшн" ("LH Corporation") по строительству индустриального комплекса в Приморском крае.

"Наше агентство оказало содействие в поиске площадки для размещения индустриального комплекса. Мы надеемся, что проект будет успешно реализован и станет новым шагом российско-корейского сотрудничества на Дальнем Востоке", - заметил представитель агентства, слова которого также привели в пресс-службе.

Х Дальневосточный российско-корейский форум проводится при поддержке и активном содействии со стороны правительства Приморского края, органов исполнительной власти субъектов Дальневосточного Федерального округа, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Инвестиционного агентства Приморского края и Корпорации развития Приморского края.