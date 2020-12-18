Еврокомиссия закупает у Moderna еще 80 млн доз вакцины-кандидата от COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия воспользовалась своим правом закупить дополнительно 80 млн доз mRNA-1273 - вакцины-кандидата от COVID-19, разработанной американской компанией Moderna, штаб-квартира которой расположена в Кембридже (штат Массачусетс). Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Moderna.

"Биотехнологическая компания Moderna, разрабатывающая инновационные медицинские препараты и вакцины нового поколения революционных лекарств, сегодня объявила, что Европейская комиссия воспользовалась опцией на закупку дополнительно 80 млн доз mRNA-1273 - вакцины-кандидата Moderna от COVID-19. Таким образом, Еврокомиссия суммарно закупит 160 млн доз", - информировала компания.

Она планирует приступить к поставкам препарата странам ЕС в начале 2021 года. Для этого требуется одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Этот регулятор в четверг объявил о намерении принять решение по mRNA-1273 6 января 2021 года.

Американская компания уточнила, что подписала контракты на поставку 200 млн доз этого препарата Соединенным Штатам (с опционом еще на 300 млн доз), 50 млн доз Японии, 40 млн доз Канаде (плюс 16 млн доз). Швейцария заказала 7,5 млн доз mRNA-1273, Великобритания - 7 млн, а Израиль - 6 млн. Всего Moderna обязалась произвести и поставить более 470 млн доз вакцины-кандидата.

Moderna подала заявку в EMA для регистрации своей вакцины от коронавируса 1 декабря. В ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, препарат американской компании показал эффективность в 94,5%.

На стадии оценки в EMA находится и вакцина от коронавируса, разработанная консорциумом компаний Pfizer из США и BioNTech из Германии. По завершении третьего этапа клинических испытаний компании заявили, что эффективность их разработки превышает 90%. Решение по данной вакцине может быть принято европейским регулятором уже 21 декабря.