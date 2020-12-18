Заксобрание Тверской области в первом чтении приняло бюджет на 2021 год с дефицитом 3,6%

ТАСС, 18 декабря. Депутаты Законодательного собрания Терской области в пятницу на очередном заседании в первом чтении рассмотрели проект закона о бюджете региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. При доходах в 81,5 млрд рублей дефицит средств в 2021 году составит 3,6%, сообщила в ходе рассмотрения законопроекта министр финансов региона Марина Подтихова.

"На 2021 год доходы составят 81 млрд 565 млн рублей, расходы предусматриваются в размере 84 млрд 619 млн рублей, дефицит будет 3 млрд 54 млн рублей, - сказала Подтихова.

Ожидаемый в 2021 году дефицит почти в 2,4 раза меньше объема нехватки средств в 2020 году. Доходы бюджета с учетом внесенных 24 сентября изменений составили 77,1 млрд рублей, расходы - 83,6 млрд рублей, дефицит - 6,4 млрд рублей, или 8,8%.

Бюджет на 2021 год сохранит социальную направленность: порядка 70% расходов направят на образование, здравоохранение, социальную политику, спорт и культуру. "Бюджет ориентирован на реализацию национальных проектов, участие в государственных программах Российской Федерации, в полном объеме обеспечено их софинансирование. На укрепление сектора здравоохранения существенно увеличены средства, в том числе 90% из них поступает из федерального бюджета", - отметила Подтихова.

Дефицит средств почти в 3,7 млрд рублей, по ее словам, прогнозируется также в 2022 году при доходах в 78,4 млрд рублей и расходах в 82,1 млрд рублей. Но в 2023 году разрыв между доходами и расходами снизится до 73 млн рублей, поступления ожидаются в сумме более 81,6 млрд рублей, расходы немного превысят 81,7 млрд рублей.