В АРБ предупредили о звонках мошенников от имени ассоциации

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Ассоциация российских банков (АРБ) предупредила граждан о мошеннических звонках якобы от имени ассоциации. Об этом готовится в сообщении АРБ, размещенном на официальном сайте.

"В последнее время в АРБ стали обращаться граждане - клиенты банков с жалобами теперь уже не только на поступающие звонки мошенников от имени АРБ, но и на списание якобы от имени АРБ средств со счетов", - указано в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что АРБ не работает с клиентами банков, не располагает никакими сведениями о клиентах, не оказывает никаких платных услуг клиентам банков.

"При любом упоминании Ассоциации российских банков, независимо - в телефонном разговоре или в смс-оповещении, можете быть уверены, что вы общаетесь с мошенниками", - отмечают в АРБ.

Ранее зампред Сбербанка Станислав Кузнецов сообщал, что число мошеннических звонков в России с начала года достигло 15 млн. По словам Кузнецова, во время пандемии в России сформировалась целая отрасль мошенничества, которая угрожает стране. Так, по данным Сбербанка, за несколько лет масштаб кибермошенничества вырос в 30 раз.