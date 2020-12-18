"Газпром-медиа" выкупит платформу Rutube

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" выкупит видеосервис Rutube. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Сегодня ООО "Интерфакс-ТВ", входящее в наш холдинг, подписало договор купли-продажи 50% доли в ООО "Руформ" с целью консолидации данного актива. В результате сделки холдинг будет являться владельцем 100% "Руформ". Ожидаем завершить сделку до конца декабря этого года", - сказал собеседник ТАСС. Сумма сделки не раскрывается.

Холдинг намерен сохранить команду и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов.

"Мы видим нишу для обновленного видеосервиса Rutube с профессиональным и пользовательским контентом традиционных форматов. В будущем, с учетом растущей популярности в молодежной среде коротких вертикальных видеоформатов, мы также планируем дополнить нашу экосистему ресурсом, ориентированным на эту модель видеопотребления, с удобным механизмом монетизации", - цитирует пресс-служба главу холдинга Александра Жарова.

Ранее Жаров сообщил о том, что холдинг уже год работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.