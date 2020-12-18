Реальные зарплаты выросли в России в октябре на 0,5%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Реальные зарплаты (за вычетом инфляции) в РФ выросли в октябре 2020 года на 0,5% в годовом выражении после роста на 2,2% в сентябре, следует из данных Росстата.

При этом, по данным статистического ведомства, реальные зарплаты сократились в октябре по сравнению с сентябрем на 0,2%. За январь - октябрь реальные зарплаты в России выросли на 2,4% в годовом выражении.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в октябре 2020 г. составила 49539 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 4,5% (в январе - октябре 2020 г. - на 5,6%)", - отмечается в материалах Росстата.

Кроме того, среднемесячная начисленная заработная плата в номинальном выражении в октябре выросла на 0,2% по сравнению с сентябрем. Ранее Минэкономразвития прогнозировало, что реальные зарплаты в 2020 году вырастут на 1,5%.

Безработица

Численность безработных в России в ноябре 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,616 млн человек, что на 1,7% меньше показателя за октябрь. При этом по сравнению с ноябрем 2019 года безработица в РФ выросла на 31,6%, говорится в материалах Росстата.

Таким образом, уровень безработицы в месячном выражении снижается третий месяц подряд.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 6,1%, добавили в Росстате.

Как отметили в статистическом ведомстве, в ноябре 3,1 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,4 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.