Выпуск легковых автомобилей в России в ноябре вырос на 9,8%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в ноябре 2020 года увеличилось на 9,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 137 тыс. штук, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом по сравнению с октябрем текущего года производство легковых авто упало на 7%. В целом за январь - ноябрь показатель снизился на 19,7% относительно прошлогодних результатов, до 1 млн 132 тыс. штук

Из документов Росстата также следует, что цены на новые легковые автомобили в ноябре выросли на 1-1,4%.

Выпуск грузовых автомобилей в ноябре упал на 1,1% - до 15,5 тыс. машин, а относительно октября этого года - на 7,6%. За 11 месяцев производство снизилось на 12,6% - до 124 тыс. машин.

Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце сократилось на 17%, составив 1,3 тыс. шт. (-15,8% к октябрю), двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта - на 7,6%, до 29,7 тыс. штук (-5,5% к октябрю).

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в России в январе - ноябре 2020 года, согласно предварительным данным, уменьшился по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года на 5,4% и составил 4 трлн 908,5 млрд т/км.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта сократился на 2,7% - до 2 трлн 318,2 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта снизился на 4,7% - до 239 млрд т/ км.

При этом грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос на 13,7% и составил 38,5 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 8% - до 58,3 млрд т/км.

В то же время грузооборот воздушного транспорта упал на 5,8%, до 6,4 млрд т/км, а трубопроводного - на 8,2%, до 2 трлн 248,2 млрд т/км.

Сельхозпроизводство

Объем сельхозпроизводства в России в январе - ноябре 2020 года вырос на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5 трлн 693,9 млрд рублей.

При этом в ноябре сельхозпроизводство снизилось на 2,1% и составило 542,6 млрд рублей.

Аграрный сектор

Как сообщили в Росстате, в 2020 года, по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) намолочено 132,9 млн тонн зерна в весе после доработки, 13,3 млн тонн семян подсолнечника, накопано 32,4 млн тонн сахарной свеклы, 19,7 млн тонн картофеля, собрано 13,8 млн тонн овощей.

В 2020 году зерна намолочено на 9,7% больше уровня предыдущего года, семян подсолнечника получено меньше на 13,7%, сахарной свеклы - на 40,5%. Сбор картофеля и овощей снизился на 10,9% и 2% соответственно.

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (69,8%), сахарной свеклы (92,3%) и подсолнечника (64,8%) выращена в сельхозорганизациях, картофеля (65,5%) и овощей (51,3%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,6% от общего сбора зерна, семян подсолнечника - 34,9%, сахарной свеклы - 7,6%, овощей - 21,2%.

Под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 декабря 2020 года посеяны на 12,4 млн га, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 19,5 млн га против 19,6 млн га на эту же дату в 2019 году.

Животноводство

На конец ноября 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,4 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 0,1% больше), свиней - 26,4 млн (на 4% больше), овец и коз - 23 млн (на 0,7% меньше).

На хозяйства населения приходилось 40% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 45,7% овец и коз (на конец ноября 2019 г. - соответственно 40,7%, 10%, 46,2%).

В январе - ноябре 2020 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 13,9 млн тонн, молока - 29,8 млн тонн, яиц - 41,3 млрд штук.

Производство обуви и сумок

Производство обуви и сумок в РФ в январе - ноябре 2020 года упало более чем на 16%, говорится в материалах Росстата.

В ноябре было произведено 7,5 млн пар обуви, что на 12,4% меньше, чем в ноябре 2019 года и на 8% по сравнению с октябрем 2020 года. В январе - ноябре 2020 года относительно аналогичного периода 2019 года производство снизилось на 15,9%. Сильнее всего за 11 месяцев упало производство обуви с текстильным верхом (кроме спортивной) - на 30,9% до 2,6 млн пар.

Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона, а также дорожных наборов в январе - ноябре снизилось на 17,4%. При этом к ноябрю рост составил 3%, а к октябрю 2020 года производство показало снижение на почти 2%. Всего было произведено изделий на 304 млн рублей.

Индекс производства текстильных изделий в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 116,7%, в январе-ноябре 2020 года - 111,1%.

Индекс производства одежды в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составил 107,8%, в январе-ноябре 2020 года - 101,0%.

Индекс производства кожи и изделий из кожи в ноябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 89,9%, в январе-ноябре 2020 года - 86,5%.