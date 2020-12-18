Производство водки в России в ноябре снизилось на 13,5%

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Объем производства водки в России в ноябре 2020 года снизился на 13,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 7,9 млн дал. Об этом говорится в материалах Росстата.

По сравнению с октябрем 2020 г. производство водки выросло на 0,5%. В январе - ноябре производство водки снизилось на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, производство коньяка в России в ноябре снизилось на 17,4%, до 850 тыс. дал, тогда как по сравнению с октябрем 2020 года рост производства составил 6,3%. В январе - ноябре 2020 года, по данным ведомства, произведено на 9,2% меньше коньяка, чем за аналогичный период прошлого года.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в РФ в январе - ноябре 2020 года снизился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30 трлн рублей, в ноябре показатель упал на 3,1% в годовом выражении - до 2,998 трлн рублей.

В ноябре оборот розничной торговли на 95% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5% (в ноябре 2019 года - 94,8% и 5,2% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,2%, непродовольственных товаров - 52,8% (в ноябре 2019 года - 47,4% и 52,6% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в ноябре снизился на 4,3% в годовом выражении - до 1,415 трлн рублей, а по сравнению с октябрем - на 1,1%. За январь - ноябрь 2020 года показатель упал на 2,4% - до 14,689 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в ноябре снизился на 1,7% в годовом выражении - до 1,583 трлн рублей, относительно октября - на 1,3%. В январе - ноябре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле упали на 5,5% и составили 15,317 трлн рублей.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что видит определенную позитивную динамику в ноябре: после максимального сокращения в апреле розничный товарооборот постепенно восстанавливается, хотя еще и не достиг показателей прошлого года.

"По сравнению с ноябрем 2019 года падение розничного товарооборота составило 3,1%, по сравнению с октябрем 2020 года товарооборот упал на 1,2%. При этом в целом по году объем товарооборота в ноябре - один из самых больших. На это в том числе повлиял и традиционный предпраздничный ажиотаж, и специальные акции, проводимые ретейлервми в период распродаж. Однако в целом потребительский спрос до сих пор не восстановился и продолжает стагнировать", - сообщили ТАСС в АКОРТ.