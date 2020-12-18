В Волгоградской области тариф на вывоз коммунальных отходов снизили почти на 5%

ВОЛГОГРАД, 18 декабря. /ТАСС/. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) снижен в Волгоградской области почти на 5%, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Сегодня коллегия областного комитета тарифного регулирования приняла решение о снижении тарифа на вывоз мусора на 4,75%. Впервые отдельно установлен тариф на сортированные отходы - эта мера позволит потребителям сэкономить, а также будет способствовать снижению нагрузки на окружающую среду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тариф на сортированный мусор будет на 16% меньше, чем за несортированный. Этот тариф будет применяться при расчете за отсортированный мусор (бумага, стекло, металл, текстиль) при раздельном накоплении отходов.

В профильном комитете региона пояснили, что снижение тарифа на вывоз ТКО на 4,75% уменьшит ежемесячный платеж для проживающих в многоквартирных домах на 5,02 рубля и составит 100,88 рубля. Житель индивидуального дома в городском поселении будет платить меньше на 4,95 рубля, а именно 99,42 рубля в месяц. Для проживающих в индивидуальном доме в сельском поселении плата снизится на 4,37 рубля и составит 87,66 рубля.

Стоимость вывоза мусора в Волгоградской области понижают уже второй год подряд - в 2020 году по отношению к 2019 году тариф стал меньше на 7,8%. Последовательное снижение, по данным областных властей, стало возможным благодаря совершенствованию новой системы обращения с отходами, оптимизации транспортных потоков, развитию сортировки.

В областной администрации подчеркнули, что тарифы в регионе сопоставимы или значительно ниже уровня действующих в других субъектах РФ. Предельный индекс тарифов в Волгоградской области соответствует уровню инфляции и не превышает рекомендованный федеральным центром. Жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ - в случае если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.