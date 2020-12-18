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Санкции в отношении России
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Минторг США внес в черный список российские компании "Космос Комплект" и "Совтест Комп"

В этот перечень также включен гражданин РФ Ильяс Сабиров
Здание Министерство торговли США Graeme Sloan/Sipa USA
Описание
Здание Министерство торговли США
© Graeme Sloan/Sipa USA

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в пятницу в свой черный список две российские компании - "Космос комплект" и "Совтест комп". Соответствующая информация опубликована в документе подведомственного Бюро промышленности и безопасности.

"Космос комплект", ООО "Совтест комп", Ильяс Харесович Сабиров", - указывается в тексте.

Однако в пятницу на телефонном брифинге для журналистов должностные лица США высокого ранга, ведающие вопросами торговли, отвечая на вопрос ТАСС, сообщили, что в черный список включены три юридических и четыре физических лица из России. В качестве обоснования ограничений утверждалось, что компании добавлены "за приобретение, попытку приобретения и несанкционированную передачу другим сторонам предметов, требующих получения лицензии, которая [в данном случае] отсутствовала". По словам одного из участников брифинга, товары, о которых идет речь, были связаны в первую очередь с радиационными компонентами и другими "чувствительными [с точки зрения национальной безопасности] элементами".

При этом в самом тексте говорится, что "Космос комплект", "Совтест комп", болгарская "Мульти Технолоджи Интегрейшн Груп" (Multi Technology Integration Group EOOD - MTIG) и связанные с ними лица Димитар Димитров, Ильяс Сабиров, Мариана Гаргова и Милан Димитров вносятся в список "на основании попыток приобрести и реэкспортировать продукцию американского происхождения для деятельности, противоречащей интересам национальной безопасности и внешней политики США". "<...> Есть основания полагать, что "Космос комплект" и "Совтест комп" использовали MTIG в качестве подставной компании для приобретения радиационных частей и других чувствительных компонентов и реэкспорта этой американской продукции в Россию без требуемой лицензии", - отмечается в документе.

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СШАРоссияСанкции в отношении России
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