Кабмин утвердил перечень из 132 видов госконтроля по "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень из 132 видов государственного контроля, которые попадают под "регуляторную гильотину". Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый перечень видов государственного контроля (надзора), в рамках которых обеспечиваются признание утратившими силу, не действующими на территории РФ и отмена нормативных правовых актов правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного контроля (надзора)", - говорится в распоряжении.

В данный перечень включено 132 вида госконтроля.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что кабмин создает новый механизм контроля и надзора, который будет внедрен во все отраслевое регулирование и затронет более 100 видов контроля на разных уровнях. В начале ноября правительство РФ согласилось с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ", который также называют контрольно-надзорным кодексом, закрепляет систему и порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанавливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит новые институты и инструменты, позволяющие снизить административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. Он реализуется в рамках механизма "регуляторной гильотины" - реформы контрольно-надзорной деятельности в РФ.