Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей на поддержку организаций инвалидов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 1,5 млрд рублей на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. Документ опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Федеральное финансирование получат три организации. Это Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих. Эти средства помогут им возместить текущие затраты и укрепить материально-техническую базу", - говорится в пояснительной записке к распоряжению. Деньги поступят в качестве субсидии на 2021 год.

Как сообщается на сайте правительства, Мишустин также подписал постановление, расширяющее перечень медицинских товаров, ввоз и продажа которых освобождаются от НДС. Так, в обновленный перечень вошли материалы для изготовления протезно-ортопедических изделий, что позволит снизить их стоимость и увеличить объемы производства средств реабилитации для инвалидов.