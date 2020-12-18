Кабмин утвердил квоты на 2021 год на ввоз мяса крупного рогатого скота

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кабмин утвердил распределение объемов тарифных квот на 2021 год на ввоз мяса крупного рогатого скота, которые были установлены решением коллеги Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Согласно утвержденному распределению, квота по свежему и охлажденному мясу крупного рогатого скота составляет 40 тыс. тонн, из которых на Европейский союз приходится 29 тыс. тонн, а остальное - на другие страны. Квота по замороженному мясу утверждена на уровне 530 тыс. тонн, из которых на ЕС и США приходится по 60 тыс. тонн.

При этом Минэкономразвития поручено распределить 25% объемов квот между участниками внешнеторговой деятельности до 21 декабря 2020 года, и 100% - до 15 апреля 2021 года.