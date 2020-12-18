Европарламент принял бюджет ЕС на 2021 год

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Европарламент утвердил бюджет Евросоюза на следующий год в размере €164,3 млрд по доходам и €166,1 млрд по расходам. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Европарламента. Бюджет утвержден 540 голосами "за" при 77 "против" и 70 воздержавшихся.

"Парламент утвердил бюджет Евросоюза на 2021 год. Его доходная часть составит €164,3 млрд, расходная - €166,1 млрд", - отмечается в документе.

Бюджет на 2021 год станет первым годовым бюджетом нового семилетнего финансового цикла ЕС 2021-2027 годов. Суммарный объем бюджетного плана ЕС на этот период составил €1,07 трлн, плюс к этому страны ЕС намерены привлечь в виде кредитов €750 млрд в Фонд восстановления ЕС после пандемии.