Минторг США внес в черный список компании из ФРГ, Франции, Италии и Болгарии

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Министерство торговли США внесло в пятницу в свой черный список в числе 77 попавших под ограничения физических и юридических лиц предприятия из ФРГ, Франции, Италии и Болгарии. Соответствующая информация опубликована в документе подведомственного Бюро промышленности и безопасности.

Ограничения были введены в отношении двух компаний из Франции (France Tech Services и Satori Corporation), двух - из Германии (Maintenance Services International (MSI) GmbH и MRS GmbH), итальянской Zigma Aviation и болгарской Multi Technology Integration Group EOOD. В черный список были также внесены предприятия из Мальты, ОАЭ и Пакистана.

Большинство внесенных в список компаний - из Китая. Кроме того, в нем есть одно предприятие из специального административного района КНР Гонконга. Также в черный список внесены две российские компании - "Космос комплект" и "Совтест комп".

Как заявили ранее на брифинге для журналистов должностные лица США высокого ранга, ведающие вопросами торговли, физические и юридические лица была внесены в список в связи с "серьезными нарушениями прав человека" Пекином и расширением деятельности КНР в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также "поддержкой деятельности, направленной на слияние гражданского и военного секторов в Китае".

Внесение в черный список Минторга означает, что американским компаниям, которые планируют осуществлять поставки попавшим под ограничения предприятиям, придется получать специальную лицензию.