Правительство сохранило квоты на импорт говядины и мяса птицы в 2021 году

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Правительство России распорядилось сохранить импорт говядины и мяса птицы в РФ в 2021 году в прежнем объеме. Соответствующее постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Так, квота на ввоз свежей или охлажденной говядины составляет 40 тыс. тонн, в том числе 29 тыс. тонн приходится на страны Евросоюза. Квота на поставки замороженной говядины - 530 тыс. тонн, из которых по 60 тыс. тонн приходится на поставки из ЕС и США и 3 тыс. тонн - на поставки из Коста-Рики. Однако пока поставки из США и стран ЕС невозможны из-за действующего российского продовольственного эмбарго.

Квота на ввоз мяса птицы, как и в предыдущие годы, составит 364 тыс. тонн, в том числе 100 тыс. тонн фарша, 250 тыс. тонн - половины или четвертины тушек, 14 тыс. тонн - замороженное обваленное мясо индейки.

Россия начала квотировать импорт мяса в 2003 году. В рамках квоты действует нулевая пошлина, за ее пределами ставка пошлины составляет 65%. До 2020 года действовала также квота на импорт свинины, но в 2019 году в соответствии с обязательствами РФ перед ВТО она была заменена на пошлину в размере 25%.

С 2022 года правительство планирует отменить квоту на импорт говядины. Пошлина на ее поставки снизится с 50%, но не менее €1 за 1 кг, до 27,5%.