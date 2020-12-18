Падение ВВП России в ноябре замедлилось до 3,7% с 4,5% в октябре

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Падение ВВП России в ноябре замедлилось до 3,7% в годовом выражении после уточненных 4,5% в октябре, снижение показателя за 11 месяцев составило 3,5%. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре "Картина деловой активности за ноябрь 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2020 г. падение ВВП замедлилось до -3,7% год к году по сравнению с -4,5% г/г в октябре и -3,4% год к году в III квартале 2020 г. Снижение ВВП по итогам 11 месяцев 2020 г. оценивается на уровне -3,5% в годовом выражении", - отмечается в документе.

Кроме того, оценка за октябрь была скорректирована в сторону повышения на 0,2 процентных пункта с учетом уточненных оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности за октябрь 2020 года и первой оценки Росстата за III квартал.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, представленному в сентябре, снижение ВВП РФ в 2020 года ожидается на уровне 3,9%.

Вклад отраслей в ВВП

Основной вклад в улучшение динамики ВВП в ноябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, указали в МЭР. Обрабатывающая промышленность в ноябре вновь показала положительную динамику (+1,1% год к году после снижения на 3,7% в октябре). Кроме того, в сельском хозяйстве падение в ноябре замедлилось до 2,1% год к году после 6,6% в октябре. "Показатели сбора зерновых и производства мяса и молока превышают уровни прошлого года. Вместе с тем отрицательный вклад в динамику отрасли по-прежнему вносит сокращение сбора сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля и других овощей, что также стало одним из факторов снижения выпуска в пищевом комплексе (-0,5% г/г в ноябре). Кроме того, в ноябре сократилось производство куриных яиц (-2,7% г/г после около нулевой динамики месяцем ранее)", - отметили в Минэкономразвития.

Объем строительных работ в ноябре, как и в предыдущие месяцы, находился вблизи уровней прошлого года (нулевой рост в годовом выражении после -0,1% в сентябре и октябре), говорится в документе.

Добыча полезных ископаемых

"Сдерживающее влияние на экономику по-прежнему оказывает добыча полезных ископаемых и связанный с ней транспортный комплекс в условиях действия соглашений ОПЕК+, направленных на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки", - отмечают в Минэкономразвития.

При этом в ноябре падение выпуска продукции добывающих отраслей замедлилось, снижение грузооборота транспорта также замедлилось (при этом улучшение динамики наблюдалось практически по всем видам транспорта, за исключением автомобильного), указывают в министерстве.

Потребительский рынок

В Минэкономразвития констатируют, что на потребительском рынке в ноябре наблюдалось снижение активности.

"Объем платных услуг населению и оборот общественного питания остаются существенно ниже уровней прошлого года (-13,7% г/г и -16,4% г/г соответственно), в ноябре спад ускорился. Такая динамика обусловлена, в том числе, действующими ограничениями на работу предприятий сферы услуг в связи с проведением карантинных мероприятий", - отмечается в обзоре.

Кроме того, сокращение розничного товарооборота ускорилось за счет как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Вместе с тем продажи новых легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре продолжили рост - на 5,9% (с 7% год к году в октябре).

Рынок труда

На рынке труда в ноябре продолжилась постепенная стабилизация, указывают в Минэкономразвития. "Общая численность безработных (по методологии Международной организации труда) в ноябре снизилась на 78,2 тыс. человек (с исключением сезонности - на 89,2 тыс. человек)", - говорится в документе.

Кроме того, численность официально зарегистрированных безработных в ноябре продолжила снижение и на конец месяца составила 3,17 млн человек, на 16 декабря - 2,92 млн человек.

"Данные портала HeadHunter также свидетельствуют о стабилизации спроса на рабочую силу: количество вакансий в ноябре продолжило расти повышенными темпами - на +22% год к году (+19% год в октябре)", - отметили в министерстве.