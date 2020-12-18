В Белом доме допустили, что ответственность за кибератаку на США может нести не Россия

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Ответственность за нынешнюю масштабную хакерскую атаку на компьютерные системы правительства США могут нести другие страны, а не Россия, как утверждают некоторые американские эксперты и СМИ. Об этом заявил в пятницу глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Не знаю полностью, кто несет ответственность. Люди говорят: Россия. Я этого не знаю. Речь может идти о других странах", - сказал советник главы администрации США, отвечая на вопросы журналистов об упомянутой кибератаке.

При этом Кадлоу заверил, что никакого воздействия на экономику США эта атака не оказала. "Ничего непосредственного", - подчеркнул специалист, когда его попросили оценить экономические последствия данной хакерской атаки.

В обнародованном в среду совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что выявили серьезную атаку на компьютерные сети американского федерального правительства.

Информационное агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа работающих на Россию хакеров получила в результате кибератаки 13 декабря несанкционированный доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности (МВБ) США. В самом МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и сети Министерств торговли и финансов США. Кроме того, согласно сведениям газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг в понедельник обвинения в причастности Москвы к подобным компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".