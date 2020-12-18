В кабмине частично поддержали законопроект единороссов о регулировании аптечных сетей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Кабмин поддержал с учетом замечаний законопроект о регулировании аптечных сетей, предлагающий комплекс законодательных мер, направленных против завышения цен аптеками. Отзыв правительства размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении", - отмечается в документе.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в марте депутатами-единороссами во главе с лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым и его первым заместителем Андреем Исаевым. Поправки предлагается внести в законы "Об обращении лекарственных средств" и "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Законопроект предусматривает в том числе обязанность аптек указывать минимальную цену и наличие лекарств, введение единого реестра фармацевтических работников и разрешает фельдшерско-акушерским пунктам продавать лекарства. Новые нормы в том числе направлены на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами. Так, в законопроекте предлагается установить ряд антимонопольных ограничений, в частности по числу организаций, которое может иметь аптечная сеть. Сделка по приобретению дополнительных площадей будет признаваться ничтожной, если оборот организации превысил 20% объема всех реализованных лекарственных препаратов в пределах населенного пункта.

Кроме того, предусматриваются меры, которые помогут создать здоровые условия конкуренции при осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, устанавливается максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%, вводятся ограничения бонусов, которые могут брать за размещение товара аптеки со стороны производителей отечественной фармацевтической продукции.

Замечания кабмина

Правительство в официальном отзыве отмечает, что регламентация правоотношений, связанных с созданием условий для формирования конкурентной среды на фармацевтическом рынке, не является предметом регулирования закона "Об обращении лекарственных средств" - эти вопросы определяет закон "О защите конкуренции".

Кроме того, напоминают в кабмине, сроки оборачиваемости лекарственных препаратов в аптечной рознице "более длительные, чем сроки оборачиваемости продовольственных товаров в торговых сетях". "В связи с этим вопрос регулирования отсрочки платежей за поставленный товар в отношении розничной реализации лекарственных препаратов сопряжен с рисками образования кассовых разрывов, своевременное восполнение которых за счет большого объема реализуемой продукции более вероятно в крупных аптечных сетях", - отмечается в отзыве.

Помимо этого, фиксация максимального размера платы за услуги по продвижению продукции в 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов "будет способствовать вымыванию с рынка лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента", считают в кабмине.

"Одновременно в целях повышения доступности лекарственного обеспечения граждан полагаем возможным поддержать законопроект в части организации передвижных аптечных пунктов. Соответствующий порядок должен быть установлен правительством Российской Федерации до 1 июля 2021 года", - указывается в отзыве.