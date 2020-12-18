{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Посол РФ сообщил, что обсудит с министром здравоохранения Турции поставки "Спутник V"

Работа по этому вопросу идет на межведомственном уровне между двумя странами, отметил Алексей Ерхов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил во вторник, что в ближайшее время планирует встретиться с министром здравоохранения Турции для обсуждения вопроса поставок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Я на днях планирую встретиться министром здравоохранения. Мы расставим все точно над всеми буквами. Я очень надеюсь, что по итогам этой встречи можно будет поделиться более конкретной информацией", - сказал он эфире телеканала "Россия-24".

Как отметил Ерхов, в СМИ действительно в последнее время был ряд публикаций, которые создавали ложное впечатление, что Турция не намерена закупать российскую вакцину. "Мы связались с министерством здравоохранения Турции и там нас заверили, что высказывания министра, на которые ссылались авторы этих публикаций, были выдернуты из контекста. И министр таких слов не говорил", - указал он.

Посол подчеркнул, что работа по этому вопросу идет на межведомственном уровне между двумя странами. "Но для того, чтобы его решить, нужно завершить целый ряд операций и процедур. Поэтому нам нужно еще какое-то время", - добавил он.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
Сумма новых налоговых льгот для туротрасли Петербурга составит более 3,6 млрд рублей
В том числе гостиницы, санаторно-курортные организации и туркомпании на 2020-2021 годы освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога
Читать полностью