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Минимальная площадь залов обслуживания в барах Петербурга составит 20 кв. м

Новые требования вступят в силу с 1 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому до 20 кв. м снижаются требования к минимальной площади зала обслуживания в барах, расположенных в многоквартирных домах города. Для баров в хрущевках и панельных домах вводится норма в 50 кв. м, в полной мере новые требования вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора.

"С 1 января 2022 года продажа спиртного будет разрешена в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет не менее 50 кв. м и располагается в хрущевках 1957-1970-х годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980-х годах, поскольку характеристики конструкций этих домов изначально не предполагали использования помещений под какое-либо коммерческое назначение. Расположенные в иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года смогут продавать спиртное, если их общая площадь составляет не менее 20 кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Общие требования о минимальной площади зала обслуживания в 20 кв. м для всех городских баров и иных заведений питания, в которых реализуется алкоголь, вступают в силу 1 января 2021 года. Предприятия, расположенные в панельных домах, смогут работать при минимальной площади в 20 кв. м до 1 января 2022 года, после чего для этой категории заведений в силу вступят повышенные нормативы в 50 квадратов.

Предыдущие поправки в городской закон, ужесточающие требования к продаже алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в июле этого года. Согласно документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличивалась с 20 до 50 кв. м. По оценкам экспертов сфер потребительского рынка и туризма, соблюдение этих требований могло привести к закрытию или переформатированию ряда малых баров Санкт-Петербурга, расположенных в том числе в центральных локациях и популярных у горожан и гостей города. После публикации подписанного документа Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров поручили создать рабочую группу для выработки предложений, которые позволят законодательно разграничить заведения небольшой площади, оказывающие качественные услуги населению, от сомнительных заведений, получивших расхожее название "наливайки".

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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