Минимальная площадь залов обслуживания в барах Петербурга составит 20 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, согласно которому до 20 кв. м снижаются требования к минимальной площади зала обслуживания в барах, расположенных в многоквартирных домах города. Для баров в хрущевках и панельных домах вводится норма в 50 кв. м, в полной мере новые требования вступят в силу с 1 января 2022 года, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации губернатора.

"С 1 января 2022 года продажа спиртного будет разрешена в объектах общепита, если зал обслуживания посетителей имеет не менее 50 кв. м и располагается в хрущевках 1957-1970-х годов постройки или в панельных домах, построенных в 1970-1980-х годах, поскольку характеристики конструкций этих домов изначально не предполагали использования помещений под какое-либо коммерческое назначение. Расположенные в иных многоквартирных домах объекты общепита с 1 января 2022 года смогут продавать спиртное, если их общая площадь составляет не менее 20 кв. м", - рассказали в пресс-службе.

Общие требования о минимальной площади зала обслуживания в 20 кв. м для всех городских баров и иных заведений питания, в которых реализуется алкоголь, вступают в силу 1 января 2021 года. Предприятия, расположенные в панельных домах, смогут работать при минимальной площади в 20 кв. м до 1 января 2022 года, после чего для этой категории заведений в силу вступят повышенные нормативы в 50 квадратов.

Предыдущие поправки в городской закон, ужесточающие требования к продаже алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах, Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в июле этого года. Согласно документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличивалась с 20 до 50 кв. м. По оценкам экспертов сфер потребительского рынка и туризма, соблюдение этих требований могло привести к закрытию или переформатированию ряда малых баров Санкт-Петербурга, расположенных в том числе в центральных локациях и популярных у горожан и гостей города. После публикации подписанного документа Беглов и председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров поручили создать рабочую группу для выработки предложений, которые позволят законодательно разграничить заведения небольшой площади, оказывающие качественные услуги населению, от сомнительных заведений, получивших расхожее название "наливайки".